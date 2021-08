La Folgore pronta all’esordio oggi in trasferta con il Fulgatore. Esordio in Coppa Italia per i rossoneri

del 2021-08-28

Inizia oggi alle 18 in Coppa Italia il nuovo corso della Folgore che grazie all' impegno di questa nuova società prima ha comprato un titolo di prima categoria e poi ha ottenuto l’iscrizione al campionato di promozione e questa è la prima vittoria che conta.

Oggi alle 18 la formazione rossonera del presidente Giuseppe Indelicato andrà a far visita al Fulgatore e sarà il primo banco di prova per il mister Stefano Pizzitola che ha svolto un gran lavoro con un gruppo già coeso e che conosce bene.

Mancherà il centrale Cascio che ancora non ha ottenuto lo svincolo dall’ex presidente Vincenzo Onorio che lo vorrebbe con lui nell’avventura con il Marsala. Per il resto c’è tanto entusiasmo anche da parte dei tifosi che hanno gradito le tessere di abbonamento ad appena trenta euro per tutte le gare interne, un modo, dice la Società, di riportare le famiglie al Paolo Marino.