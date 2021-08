Spari contro l’aereo italiano nei cieli di Kabul. Origini margheritesi per la pilota dell’Areonautica alla guida

del 2021-08-28

Ha sangue margheritese Annamaria Tribuna maggiore dell’Aeronautica Militare. E’ figlia di Antonina Gulotta (detta Ninni) docente in pensione (sorella del prof. Gaspare Gulotta) nativa di Santa Margherita di Belice e di Pippo Tribuna. Annamaria Tribuna, capitano con oltre 2000 ore di volo all’attivo, è una pilota combat ready (pronta al combattimento) sui C-130J, esperta di missioni ad altissimo livello, impegnata in diversi teatri operativi fuori area, la prima donna a condurre un velivolo in Antartide.

Per intenderci, quei giganti che in questi giorni vediamo decollare dalle piste dell’Afghanistan, con un carico di vite umane da salvare. Al suo attivo, il maggiore Tribuna ha svariate missioni sul territorio per trasportare feriti gravi (soprattutto bambini) da una zona all’altra del Paese. E poi, una missione “scientifica” in Antartide. Altra esperienza, ma sempre foriera di soddisfazioni.

Orgoglio è stato espresso dal Sindaco di Santa Margherita Franco Valenti: “Al maggiore dell’aeronautica militare Annamaria Tribuna conferiremo la Cittadinanza Onoraria. Annamaria Tribuna, pilota dell’aeronautica militare, ha salvato la vita a civili, giornalisti e disperati afghani. suo aereo, un C 130 J della 46ª Brigata Aerea, subito dopo il decollo dall’aeroporto di Kabul è stato mitragliato. Grazie al sangue freddo, la preparazione e l’addestramento ricevuto Annamaria con una manovra elusiva è riuscita a schivare i colpi. Annamaria ha vissuto e studiato nel nostro Comune, dove la mamma è nata ed è residente, prima di trasferirsi per inseguire il sogno di indossare la divisa e intraprendere una brillante carriera che la vede a 35 anni maggiore dell’aeronautica militare. Ha al suo attivo oltre 2000 ore di volo ed è stata impegnata in tante difficili e complicate missioni. È toccato a una figlia della nostra terra dimostrare ai talebani il valore delle donne”.