La Folgore sconfitta ieri in trasferta in casa del Fulgatore

del 2021-08-29

Esce sconfitta la Folgore per 1-0 dal comunale di Fulgatore nel primo turno di Coppa Italia. I rossoneri hanno subito la rete nel primo tempo su punizione e poi non sono riusciti a finalizzare le occasioni per pareggiare nonostante la superiorità numerica nel secondo tempo. Qualche elemento in ritardo di preparazione ha rallentato la manovra dei folgorini e chi ha visto la gara parla della necessità di un centrocampista dai piedi buoni che faccia girare l’attacco e di una punta da affiancare a Rustico.

Nessun allarme perché l’allenatore Pizzitola ha dovuto fare i conti con i carichi di lavoro della preparazione e questa era la prima gara vera. Si spera che, badget permettendo, la società posso accaparrarsi qualche elemento di esperienza per un campionato importante.