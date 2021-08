Anche lo scrittore palermitano Alessandro D'avenia al parco di Selinunte

di: Redazione - del 2021-08-30

Non solo la giornalista Selvaggia Lucarelli ha scelto la Sicilia come meta per le vacanze estive di quest'anno, dopo mesi di restrizioni. A far visita al parco archeologico di Selinunte, in questi giorni è stato lo scrittore palermitano Alessandro D'avenia, autore del bestseller "Bianca come il latte, rosso come il sangue", tradotto in 22 lingue.

"I Greci strappavano al paesaggio l’architettura e al divino la bellezza. Non partivano da concetti astratti ma continuavano il lavoro fatto dalla natura e dagli dei. Per questo li amo." ha commentato sui social, lo scrittore ed insegnante.

La Sicilia si conferma terra capace di incantare e attirare visitatori, grazie alle bellezze monumentali e al suo straordinario paesaggio. Certo, ci sarebbe molto da fare per migliorare l'accoglienza, al pari di tante altre località attrezzate. Probabilmente, la nostra terra potrebbe vivere di turismo. E per questo, ritornando alla Lucarelli, riflettendoci, è facile condividere le critiche, e in una ottica costruttiva pensare al miglioramento.

(foto Profilo Facebook Alexdavenia)