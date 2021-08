Il giro della Sicilia in kayak per aiutare i bambini in difficoltà. Continua l’avventura di “Sicily coast to coast”

di: Redazione - del 2021-08-30

Circumnavigare la Sicilia in kayak è la sfida di Riccardo Di Bella, 27enne nato e cresciuto in Piemonte da genitori castelvetranesi. "Sicily coast to coast" l'avventura di Riccardo, è partita e finirà a Selinunte e ha richiesto una preparazione fisica non indifferente, dovendo mettere in conto il caldo e le condizione del mare e del vento che ogni giorno il giovane dovrà affrontare.

Ma la sfida ha anche una finalità benefica, il ragazzo, infatti, sostiene l’associazione Stephan Zanforlin e inoltre chiunque voglia sostenere Riccardo con un contributo economico aiuterà l’associazione ABIO Sciacca.

L’associazione ABIO Sciacca si occupa di bambini in Ospedale e tutto ciò che ruota intorno a esso, in particolare nel fornire attività di accoglienza ai bambini e alle famiglie dei bambini ospedalizzati fornendo materiali ludici, sale ricreative, laboratori facendoli sentire un po’ meno lontani da casa.

Per effettuare una donazione e trovare informazioni più dettagliate sul progetto basterà cliccare su seguente link: https://gofund.me/8eaaff25 .

Sarà possibile seguire il viaggio di Riccardo sulla sua pagina Instagram @Ric.borot.