Emozioni e orgoglio ieri sera a Salaparuta per il tributo a Nino Pizzolato. Presente il Sindaco Drago e l’Ass. Tony Scilla

di: Mariano Pace - del 2021-08-28

SALAPARUTA. Consegnato ieri sera dall’amministrazione comunale un “omaggio-riconoscimento” all’atleta locale Antonino Pizzolato che ha conquistato la medaglia di bronzo alle recenti Olimpiadi di Tokio, nella disciplina del sollevamento pesi. Il sindaco Vincenzo Drago ha donato a “Ninuzzu” un piatto d’argento, riportante la scritta: ”Antonino Pizzolato, campione olimpico Tokio 2020, Orgoglio per la città di Salaparuta”.

“Rivolgo un saluto e ringraziamento a tutti gli intervenuti-ha esordito il sindaco Drago-alle autorità civili, militari e religiose. Sono molto lieto, anzi siamo molto lieti di darvi il benvenuto qui in questa piazza e di accogliervi per festeggiare e rendere onore al nostro paesano Antonino Pizzolato, campione olimpico Tokio 2020. Antonino ci siamo lasciati lo scorso 19 maggio quando l’amministrazione da me presieduta ha voluto riconoscere un encomio alla tua persona, all’atleta in quanto ti eri riconfermato campione europeo nella specialità da te praticata, con la promessa di rivederci.

Oggi-ha sottolineato Drago-per la comunità salitana è un giorno speciale, in quanto viene reso onore ad un suo paesano che oltre a partecipare all’Olimpiade, si è reso protagonista in quanto premiato con il podio dei vincitori. Una medaglia olimpica-prosegue il sindaco Drago- è il più grande riconoscimento-ha sottolineato il sindaco Drago- è il più grande onore che può ricevere un atleta. Bravo, complimenti Antonino, grazie al prestigioso titolo conquistato oltre ad aggiungere un’ulteriore pagina alla storia di Salaparuta, hai portato la nostra comunità all’attenzione regionale, nazionale e internazionale. Antonino sappi che Salaparuta è orgogliosa di te”.

Visibilmente commosso ed emozionato il campione Antonino Pizzolato. “Grazie di cuore a tutti voi-ha rimarcato Pizzolato- grazie ai miei familiari, parenti, amici stretti per essere qui presenti in piazza. Conquistare una medaglia alle Olimpiadi è stata davvero una emozione indescrivibile”.

Alla manifestazione, tenutasi nella centralissima piazza Mercato, ha partecipato l’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla, delegato dal Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Io vengo spesso a Salaparuta-puntualizza l’assessore Scilla-e ci vengo con piacere. È un comune comunque importante che noi vogliamo bene. Stasera abbiamo festeggiato un campione olimpionico di Salaparuta. Nino Pizzolato ha reso felice non solo Salaparuta e la l’intera provincia di Trapani ma anche la Sicilia e i siciliani.

Auguro a Nino-continua Scilla-di potere raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Sicuramente la conquista della medaglia di bronzo a Tokio deve essere per lui un punto di partenza. Ci auguriamo tutti davvero che alle prossime Olimpiadi di Tokio Nino Pizzolato possa conquistare la medaglia d’oro. I recenti successi sportivi prima con i campionati europei di calcio, poi con le Olimpiadi e tuttora con le Paraolimpiadi dimostrano che il popolo italiano c’è.

E in questo momento-conclude l’assessore Scilla-di grande difficoltà dobbiamo continuare tutti a lavorare con sacrificio, forza e determinazione per costruire un futuro più sereno e prosperoso”.

Alla manifestazione hanno presenziato, tra gli altri, anche il presidente nazionale FIPE Antonio Urso, il presidente regionale FIPE Salvatore Parla, il segretario generale FIPE Francesco Bonincontro, il sindaco di Poggioreale Girolamo Cangelosi.

“Compiacimenti, apprezzamenti, complimenti” al campione Antonino Pizzolato sono arrivati anche da parte del Prefetto di Trapani Filippina Cocuzza e di Nicola Catania, coordinatore dei sindaci della Valle del Belice. Naturalmente presenti assessori e consiglieri comunali di Salaparuta e del vicinissimo centro di Poggioreale.

“Siamo soddisfattissimi e felicissimi-ha evidenziato il presidente nazionale FIPE Antnio Urso-per il successo di Antonino Pizzolato. Un risultato che rappresenta un “cerchio magico” nel quale in tanti hanno fatto la loro parte. Ognuno per la propria competenza e professionalità. La medaglia di bronzo di Pizzolato deve essere da stimolo per i nostri giovani che devono capire che solo attraverso il lavoro e il sacrificio si possono raggiungere determinati obiettivi”.