Il lettore scrive: “In via Asaro necessaria pulizia e bonifica. Anche noi paghiamo le tasse”

di: Redazione - del 2021-08-29

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del lettore Carmelo Nieli, il quale si è rivolto alla Redazione per denunciare lo stato in cui versano alcune zone della città di Castelvetrano.

Questa la sua segnalazione: "La città di Castelvetrano è molto sporca e il Sindaco non fa niente per tenerla pulita, è uno schifo. Specialmente in via Giovanni Asaro ci sono topi che girano e erba alta, è una vergogna. Spero che si provveda a fare pulire la strada, noi cittadini le tasse le paghiamo e meritiamo il paese pulito".