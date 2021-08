Scossa di terremoto al largo di Palermo questa mattina, magnitudo fra 4.3 e 4.8: avvertita anche in provincia

di: Francesco Graffeo - del 2021-08-31

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 6,14 di questa mattina a Palermo. Secondo una stima provvisoria dell'Istituto di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. La scossa, con epicentro in mare tra Termini Imerese e Cefalù, è stata avvertita distintamente anche in provincia. Altre due scosse di minore intensità sono state invece registrate pochi minuti dopo alle 6,23 e alle 6,39 di magnitudo 2 e 2.2. Al momento non risultano danni a persone o cose. Un'altra scossa era stata registrata alle 19,14 di ieri di magnitudo 2.7, anche in questo caso con epicentro in mare a una profondità di 3 km.