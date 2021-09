L'Ass. "Sicilia in treno" propone riattivazione ferrovie abbandonate, tra queste anche la CVetrano - Porto Empedocle

di: Comunicato Stampa - del 2021-09-02

L’Associazione di Cultura ed Attività Ferroviaria SICILIA IN TRENO di Palermo, ripropone la riattivazione in Sicilia delle ferrovie abbandonate per il loro riutilizzo a scopo turistico e nell'ambito della cosiddetta ‘mobilità dolce’.

Ciò grazie alla legge n°128 del 2017 che istituiva le ferrovie turistiche su linee dismesse che annovera anche la CASTELVETRANO - PORTO EMPEDOCLE- quest'ultima ben conosciuta da generazioni di belicini e non solo.

Già da tempo oggetto di progetti di ripristino, mai concretizzati, questa ferrovia a scartamento ridotto (rotaie con interasse di 95mm) viene 'ripescata' da SICILIA in TRENO ed il Presidente dell'Associazione, ing. Andrea BERNASCONI, ripropone il ripristino del tratto di 22 km compreso tra Castelvetrano a Porto Palo di Menfi, passante per Selinunte.

Un itinerario di altissimo pregio naturalistico, archeologico ed etno-antropologico d’ambito rurale ed in generale di intessantissimo valore turistico. Tale rinnovato interesse è stato recepito dal sindaco di Castelvetrano, dr. Enzo Alfano.

Confermando le azioni intraprese dalle precedenti Amministrazioni comunali a favore del ripristino di tale linea, ha di recente ribadito - con apposito comunicato - l'impegno dell'attuale Amministrazione per il recupero del nostro storico 'patrimonio ferroviario', ivi compresi i mezzi rotabili ed il deposito FS di Castelvetrano. divenuti singolari esempi d'archelogia industriale.

Nel comunicato, si rilancia il tracciato per Porto Palo e richiede la costituzione di un polo museale ferroviario nell'ex deposito locomotive di Castelvetrano sottolineando il rapporto di collaborazione avviato con l’Associazione SICILIA in TRENO, e si annuncia la disponibilità della "macchina comunale" per organizzare un tavolo tecnico territoriale - previsto per i primi di ottobre p.v. - utile per avviare le procedure relative.

Oltre alla Regione Siciliana, Gruppo FS, la promozione di tale iniziativa è stata indirizzata ad enti pubblici locali, associazioni e soggetti attivi nel territorio, riscuotendo immediato interesse dalla maggioranza dei contattati.

Per avviare iter e progettualità la legge n°128/2017 prevede la massima priorità alla promozione da parte della "base locale" con specifiche istanze da proporre ai competenti Assessorati Regionali, al Gruppo FS (tutt'oggi proprietario del sedime e degli impianti), ed al Ministero dei Trasporti, dicastero titolare per legge del coordinamento e valutazione di tali proposte progettuali.

Nell'ambito del tavolo territoriale si coordineranno le future azioni da intraprendere, definendo ruoli e competenze dei soggetti partecipanti. L'esperienza del passato induce a sviluppare decisioni e proposte progettuali in tempi molto stretti, viste anche le opportunità, offerte anche dal recente PNRR.

Grazie alla convenzione stipulata col Comune di Castelvetrano, l'Associazione è disponibile al coordinamento del tavolo tecnico territoriale. Inoltre potrà fornire supporto tecnico-storico grazie al qualificato contributo professionale di alcuni Soci, i quali - già in passato - hanno svolto specifici studi per la riattivazione turistico-ambientale di tale ferrovia, del recupero dei rotabili storici e per la riconversione del Deposito Locomotive di Castelvetrano in “Museo Ferroviario dinamico".