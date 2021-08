Medaglie per i nostri giovani amazzoni e cavalieri castelvetranesi

del 2021-08-31

Grandi successi per gli allievi della Scuola di Equitazione Exequo di Castelvetrano e per l'istruttore Nino Barresi. Nella finale Regionale del Progetto Sport, tenutasi a Pozzallo, sei delle amazzoni e dei cavalieri si sono qualificati per la semifinale Nazionale che si svolgerà a Cattolica il prossimo 30 settembre, ottenendo prestigiose medaglie. Vittoria Lombardo e Barnaby cat. LBP 80, medaglia di bronzo, convocata FISE per rappresentare la Sicilia alle Ponyadi di Arezzo questo fine settimana; Matilde Peraino e Asia Libera Cat. B90, medaglia d'argento, sesta in Cat B100; Alessandro Lo Cascio e Fabiana medaglia bronzo in Cat B100; Mariagiovanna Russo e Farika, medaglia d'oro in Cat. C115.

Risultano inoltre qualificati i cavalieri Emanuele Ignoto e Saint Moritz e Samuele Messina con River River in Cat B100. Ottime le prestazioni di Giuseppe Pugliese che nelle due giornate di gara ottiene due meritati secondi posti in Cat. B90. Ad maiora!