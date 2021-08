Giri di incarichi al Comune di Castelvetrano. Cambio di vertice al Comando dei Vigili urbani. Ecco chi prenderà il posto di Marcello Caradonna

del 2021-08-31

Giro di incarichi dei Responsabii di Direzione al Comune di Castelvetrano, dove il sindaco Enzo Alfano ha fino al 31 dicembre 2022 ridisegnato le mansioni da ricoprire. Spicca il cambio di vertice al Comando dei Vigili Urbani dove il nuovo Comandante sará Rosaria Raccuglia che prende il posto di Marcello Caradonna che passa a dirigere la seconda direzione "Servizi al cittadino e Pubblica Istruzione".La prima direzione resta quella degli Affari generali, Servizi culturali affidati a Rosalia Mazara.

Nella Terza direzione, "Servizi demografici" presente Giovanna Tilotta, una conferma per lei.Quarta direzione " sicurezza e verde pubblico" affidata a Vincenzo Barresi.

Nella Quinta direzione,"lavori pubblici" troviamo Alessandro Graziano.Sesta direzione, "servizi a rete e ambientali " affidata invece a Vincenzo Caime.Ubanistica ed edilizia privata rientrano nelle competenze di Matteo Catanzaro.

Alla settima, "sviluppo economico e attività produttive" Filippo Sciaccotta.

Alla nona, "programmazione finanziaria ,risorse e patrimonio" Andrea Di Como.Tributi conferma per Michele Grimaldi. Circa l'undicesima Area Vigilanza Rosaria Raccuglia e per l’avvocatura conferma per l’avvocato Francesco Vasile