Leo Club di Castelvetrano: passaggio di campana ed importante donazione a paziente oncologica

del 2021-09-02

Il 27 agosto, nella splendida cornice dell’Hotel Admeto, il Leo club Castelvetrano ha svolto il consueto passaggio di Campana tra Alessia Monachella (presidente uscente) e Gianmatteo Loiacono (presidente entrante) e durante il quale è stata celebrata la 40° Charter Night del club. Tante sono state le attività svolte durante l’anno appena trascorso, le difficoltà non sono mancate, ma tutti i soci hanno lavorato in sinergia, guidati dalla presidente, per essere vicini e sostenere la nostra comunità.

Grazie alla collaborazione con diversi parrucchieri è stato svolto il service “Dona la parrucca” grazie al quale sono state raccolte diverse trecce ed è stata donata una parrucca ad una paziente oncologica, service che sarà portato avanti anche durante quest’anno sociale appena iniziato; la collaborazione con AVIS per sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue; la raccolta alimentare e la vicinanza a famiglie del territorio che ci ha fatto capire quanto sia particolare la situazione del nostro paese, soprattutto oggigiorno che la pandemia ha messo in ginocchio diverse famiglie e attività. È per questo che il presidente Gianmatteo ha già iniziato a programmare le attività dei prossimi mesi in cui il servizio alla comunità sarà ancora una volta il cuore pulsante del Leo Club Castelvetrano.