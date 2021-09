Folgore sabato a Mazara contro il Fulgatore. Attesa per l’agibilità del Paolo Marino

del 2021-09-03

La Folgore giocherà sabato a Mazara alle 16 a porte chiuse contro il Fulgatore per il secondo turno di Coppa Italia. La squadra folgorina potrebbe schierare quello che sembra l’ultimo acquisto ossia il forte centrocampista Giampiero Pisciotta che domenica scorsa ha giocato tra le fila del Mazara, mentre precauzionalmente resterà fuori l’attaccante Rustico per un leggero affaticamento muscolare. C’è da ribaltare l’1-0 della gara d’andata; gli uomini di mister Pizzitola faranno sicuramente il massimo per superare questo turno di qualificazione.

Mancherà anche il forte difensore Cascio a causa di uno svincolo che tarda ad arrivare da parte dell’ex Presidente Vincenzo Onorio per motivi non ancora del tutto chiari.