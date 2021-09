Dal Comune ok a lavori per ripristino sistema di irrigazione al "Paolo Marino"

di: Redazione - del 2021-09-06

Affidati lavori pubblici per la sistemazione della porta e del bordo portale di Palazzo Pignatelli e per la sostituzione dell'elettropompa sommersa del pozzo artesiano del "Paolo Marino" di Castelvetrano. Ad eseguire i lavori del palazzo sarà la ditta di Favignana "Turismo Egadi s.r.l.", per un importo di €495.00.

L'intervento prevede la sistemazione di una porta in ferro danneggiata, che si trova sotto l'arco del palazzo, con contestuale saldatura di un pannello e successiva pitturazione della stessa, previa scartavetratura. Al fine di scongiurare l'ennesimo scempio ad atto dei vandali sarà posto un catenaccio a valigetta. Inoltre, sarà ripristinato il bordo portale in muratura.

Lo stato del campo sportivo "Paolo Marino", in vista della stagione che si annuncia interessante, visto il nuovo assetto societario e gli acquisti in corso, è stato monitorato. Nella prima metà di agosto, si è registrata un'emergenza "acqua" per il manto erboso dello stadio, considerato il caldo afoso di questa estate e il naturale aumento delle quantità necessarie durante la bella stagione.

A tal proposito si è cercato di riattivare un pozzo artesiano che non era funzionante, all'interno dell'area di pertinenza dell'impianto. Di tali lavori si è occupata la ditta "Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & c." di Campobello di Mazara, che tra l'altro si occupa della manutenzione del manto erboso.

Al fine di ripristinare l'intero impianto, la ditta incaricata ha evidenziato l'esigenza di sostituire l'elettropompa e pertanto, i lavori adesso comprendono anche lo smontaggio della colonna d'acciaio e la sostituzione per un importo complessivo di €3996,60, constatato il corto idraulico in atto.