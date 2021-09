Acquazzone nella notte a Castelvetrano. Cede tratto di strada in via Chinnici

di: Redazione - del 2021-09-04

La notte scorsa in seguito ad un violento acquazzone si è verificato un nuovo cedimento di un tratto del manto stradale in via Rocco Chinnici che a Febbraio era stato già oggetto di un intervento di ripristino dell’impianto fognario e la parte alta della strada. Nel novembre 2020, infatti, un temporale aveva causato uno smottamento del manto stradale, che era stato poi sistemato. use, considerando i recenti interventi.

Questa mattina la Polizia Municipale ha transennato l'area.

In base alle prime informazioni sembrerebbe che il cedimento sia dovuto all'incrocio delle tubature di Via 24 maggio e via Chinnici che si trova nell'area.

Queste tubature, poiché non interessate dal danneggiamento nei mesi scorsi, non erano state oggetto dei precedenti lavori, che avevano riguardato le tubature del tratto superiore di via Chinnici. Trattasi comunque di tubature molto vecchie che difficilmente reggono acquazzoni come quello verificatosi questa notte e che ha causato il crollo del manto stradale.