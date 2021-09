Castelvetrano, scontro tra auto e scooter. Due ragazzi trasportati in Ospedale

del 2021-09-04

Scontro tra una Fiat punto e uno scooter con a bordo due ragazzi che hanno avuto la peggio finendo in Ospedale. Pare che lo scooter si stesse dirigendo verso il centro città in via Partanna quando si è scontrato con la Fiat punto che pare stesse girando in direzione Partanna nei pressi della cantina sociale. Sul posto i Carabinieri e i vigili urbani per l’accertamento della dinamica, mentre il 118 ha trasportato i due giovani al pronto soccorso.