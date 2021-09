Santa Ninfa: Al via le domande per il trasporto scolastico

di: Redazione - del 2021-09-03

In vista dell'imminente inizio delle lezioni, il Comune ha organizzato, per gli studenti delle scuole elementari e medie, il servizio di trasporto gratuito con il proprio scuolabus. Ed ha quindi pubblicato un avviso con il quale invita le famiglie interessate a presentare domanda per l'inserimento tra i beneficiari.

Le domande vanno presentate entro il 10 settembre, consegnandole a mano all'ufficio Protocollo, oppure inviandole tramite pec all'indirizzo [email protected] . L'avviso precisa che «l'ammissione al servizio sarà disposta in relazione alla capienza dei mezzi, e prioritariamente per gli alunni più lontani dai plessi scolastici», e solo secondariamente tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande.