Bollettino Asp Trapani con la situazione dei contagi ad oggi 3 Settembre 2021

del 2021-09-03

Reso noto il bollettino da parte dell'Asp di Trapani con i dati aggiornati dei soggetti positivi al Covid-19 ad oggi 3 Settermbre 2021. Totale 2469 (ieri 2558) attuali positivi così suddivisi: Alcamo 364, Buseto 5, Calatafimi 22, Campobello 135, Castellammare 100, Castelvetrano 270 (ieri 258), Custonaci 39, Erice 164, Favignana 22, Gibellina 16, Marsala 312, Mazara 412, Paceco 34, Pantelleria 112, Partanna 15, Petrosino 23, Poggioreale 1, Salaparuta 4, Salemi 84, S. Vito Lo Capo 24, Santa Ninfa 43, Trapani 367, Valderice 69, Vita 10. Deceduti: 368. Ricoverati in terapia intensiva 8; Ricoverati in terapia non intensiva 73 (ieri 72).