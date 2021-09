Due giovani ricoverati dopo l'incidente di ieri in via Partanna a Castelvetrano. Disposto trasferimento al Civico per 27enne

del 2021-09-05

Sono entrambi ricoverati i due giovani, R.T. di 27 anni e la giovane D.S. di 26 anni, a bordi dello scooter che ieri nello ccontro con una Fiat Punto.

Pare che lo scooter con i due giovani a borso si stesse dirigendo verso il centro città in via Partanna quando si è scontrato con la Fiat punto che pare stesse girando in direzione Partanna nei pressi della cantina sociale.

Sul posto i Carabinieri e i vigili urbani per l’accertamento della dinamica, mentre il 118 ha trasportato i due giovani al pronto soccorso. Nella notte R.T. è stato trasportato in elisoccorso al Civico, mentre la ragazza è ricoverata in Ospedale a Castelvetrano in prognosi riservata.