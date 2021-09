"Mio nonno Rais, il fumo della pipa per orientarsi in mare con la foschia e un libro per ricordare la Torretta Granitola che fu"Intervista a Gianluca Serra

di: Doriana Margiotta - del 2021-09-07

“Ho scritto questo libro perché c’era l’urgenza di salvare questa memoria. Noi abbiamo l’obbligo morale di recuperare la memoria. Abbiamo voluto salvare il ricordo di due tonnare e di tutto quello che gli ruotava intorno, che nel giro di dieci anni sarebbe stato completamente smarrito, perché gli ultimi testimoni hanno ormai un’età avanzata.

Il libro non vuole semplicemente spiegare la tonnara sotto l’aspetto folkloristico, ma ha tre meta-messaggi : il primo è che la Sicilia è al centro del Mediterraneo e i tonni lo sapevano, noi invece lo abbiamo dimenticato; il secondo è che la tonnara era un metodo di pesca eco sostenibile, oggi a causa delle nuove tecniche, ci avviamo all’estinzione commerciale e biologica della specie; il terzo è che quando qualcuno guarda a questo mondo scomparso vede l’altro da noi, l’altro eravamo noi nel passato. Quando lo studi sviluppi un sentimento di simpatia, di empatia e di riconoscimento, che ti prepara a rispettare l’altro che oggi c’è.”

Con queste parole è iniziata l’intervista a Gianluca Serra, autore del libro “Le tonnare di Capo Granitola e Sciacca. Il ritorno della memoria”.

Legato a questo territorio per storia personale. Il nonno materno era un rais, e intorno alla “tonnara del cuore”, come la chiama il nostro autore, si è sviluppata la storia della sua famiglia. Da qui parte la volontà di raccogliere materiale, fotografie, testimonianze scritte e orali in un unico libro che avesse “maggior spessore e dignità editoriale”.

Per Gianluca Serra è il secondo libro in uscita, il primo nel 2012 “Viaggio a Capo Granitola” racconta questo luogo pieno di suggestione e dal fascino immortale.

Quali sono le differenze tra i due libri che hai scritto? Quale è il loro focus?

“Il primo “Viaggio a Capo Granitola” racconta il territorio in tutte le sue sfaccettature: storia, archeologia, paesaggio, arte, architettura e una piccola parte parla della tonnara di Capo Granitola, dove operava una tonnara di ritorno.

Il secondo espande questo racconto e lo mette in prospettiva geografica, perché si lega ad un’altra tonnara, quella di Sciacca. Il collegamento tra le due città è sia di tipo storico e che logico. Quello logico è quello che ho trovato io mentre facevo le mie ricerche su Granitola.

Mi sono imbattuto su del materiale che riguardava Sciacca e che metteva le due tonnare in collegamento dal punto di vista storico, perché avevano lo stesso proprietario, il trapanese Attilio Amodeo, che aveva anche quella di Selinunte e quella di Mazara del Vallo.

Alla fine della Seconda guerra mondiale, Amodeo viene da queste parti e prende le concessioni delle quattro tonnare, che si chiamavano: Sciacca-San Marco, Selinunte-Marinella, Tre fontane e Capo Feto. Le tiene in piedi per qualche anno, poi le chiude e concentra la pesca su un unico impianto quello più moderno, quello di Granitola.

Sceglie questo luogo soprattutto perché ha un promontorio naturale, dove può tendere la trappola più lunga al tonno, sette chilometri di reti, per intercettare il passo dei tonni che tornano verso il Mediterraneo dopo essersi riprodotti, tonni di ritorno appunto.

Concentra tutto in un luogo per avere una maggiore efficienza, perché avere quattro impianti significava avere quattro volte costi di gestione, quattro ciurme, quattro rischi imprenditoriali. Dal punto di vista industriale, lui applicava la strategia della concentrazione, concentrazione delle catture, della lavorazione, delle risorse, in sintesi, un’ottimizzazione dei costi.

Dedico a questo imprenditore trapanese un’appendice biografica, in cui dimostro che è stato per così dire un “Florio”. Oggi è invalsa questa tendenza della storia dei Florio, grazie ai romanzi di Stefania Auci.

Attilio Amodeo è stato un “Florio”, non solo per la tonnara, ma si è occupato di molte cose, aveva una vita piena di attività e di interessi. Aveva studiato in Svizzera e poi era tornato qui. Era di famiglia benestante, nel marsalese possedevano delle saline, la moglie era una ricca baronessa catanese, alla cui famiglia, Verga si era ispirato per costruire le figure di alcuni baroni in “Mastro don Gesualdo”.

Impiega non solo i suoi capitali ma anche il suo bagaglio culturale in una Sicilia tradizionale, però in chiave contemporanea. Compra delle aziende, le chiude per svilupparle in maniera diversa, crea società per azioni, in una Sicilia dove si è proprietari da soli fino alla morte.

Scrive di economia, infatti abbiamo ritrovato delle pubblicazioni e le abbiamo riportate nel libro. Si occupa di turismo, promuove la costruzione della funivia di Erice, vede nelle tonnare i sintomi del declino e inizia a sviluppare al loro interno altre attività, come la ricerca scientifica coinvolgendo i biologi marini, sviluppa il turismo dentro le tonnare, e fa venire l’Azienda Provinciale del territorio di Trapani, di cui è presidente. Vicepresidente della Confindustria provinciale, primo concessionario della Fiat nella provincia di Trapani.

Mi dispiace che queste gande personaggio sia stato dimenticato, non c’è una via dedicata a lui. “Fare è un peccato” come diceva Tomasi di Lampedusa. Un suo erede ha contribuito molto a ricostruire la sua storia e nel libro ho ripercorso il suo pensiero economico, che è tratto da una rivista degli anni Cinquanta, ma che ti assicuro è modernissimo.

Non era solo un imprenditore che “voleva fare soldi”, ma amava il suo territorio e ha promosso molte iniziative per migliorarlo. Ci sono molte foto che ripercorrono la sua vita e le sue passioni, i suoi rapporti con la politica e con i personaggi di spicco del tempo. Le tonnare erano anche uno status symbol per la borghesia del tempo, di una Sicilia tradizionale.

Fu Presidente della squadra di calcio del Trapani, amava l’automobilismo, faceva arrivare alla tonnara moltissimi personaggi influenti, tra cui ricchi americani, arrivò perfino il Generale dell’Esercito in visita con l’elicottero.

Per quanto riguarda Sciacca, durante le mie ricerche ho trovato un diario inedito in lingua inglese di un antropologo che fa delle foto bellissime della tonnara, e ne riporta i canti tradizionali. Il recupero di questo diario è stato un lavoro enorme e che ho pubblicato all’interno dell’ultimo libro.

Entrambe le tonnare erano di ritorno, quella di Granitola più moderna, quella di Sciacca più tradizionale, risalente al 1492. Su Granitola si sono fatte delle bellissime scoperte, c’è un atto del 1639, venuto fuori dall’Archivio di Stato, in cui si concede la tonnara ad un trapanese che la sperimenta per otto anni, ma poi non va avanti, perché la calavano come tonnara di andata, nei mesi sbagliati.

Il passaggio di andata dei tonni era giugno e luglio sulla costa tirrenica, e di conseguenza, riguardava le tonnare trapanesi, palermitane e messinesi, poi da lì giravano, attraversando lo Ionio e il Canale di Sicilia con le tonnare di ritorno nei mesi di luglio e agosto“.

In questo libro parli del meccanismo del ricordo. Cosa intendi con questa definizione?

“Dal punto di vista psicologico, è un meccanismo interiore ed individuale, dal punto di vista storico, legato al territorio, è un meccanismo collettivo che si basa sulla ricerca di materiali, di fonti, di interviste con chi è ancora vivente e che ha una memoria individuale.

Vorrei suscitare con questi libri, una visione diversa del territorio, come scrigno pieno di tesori e ricchezze sulla quale investire economicamente e socialmente, trattenendo i nostri ragazzi che in parte vanno a lavorare all’estero, che porta ad uno svuotamento di valori, di cultura e di sviluppo. Il meta messaggio è questo: il territorio può dare qualcosa ma dobbiamo saperlo interrogare”.

La presentazione dei tuoi libri è stata un’occasione per parlare della promozione del territorio. Quali sono i progetti nati da questi incontri?

“Io mi auguro che ne nasceranno tanti. Ci sono moltissime indicazioni di politica del territorio dentro i miei libri. C’è innanzitutto, un’indicazione relativa all’opportunità e alla necessità di mettere dei vincoli su alcuni pezzi di territorio, i cosiddetti micro-siti, vincoli paesaggistici e ambientali per evitarne il consumo.

La toponomastica, non è un meccanismo facile, ma anche quello è un meccanismo del ricordo. Per esempio, la piazza di Granitola è stata intitolata a Vincenzo Accardi, dimenticando che era l’antica piazza del mercato del pesce. Questo, a mio parere, è un errore gravissimo, perché la gente che visita un posto trae la prima immagine del luogo dai nomi che legge, la stessa tonnara non ha nessuna targa fuori, si vede il fumaiolo a distanza e molti pensano che sia una vecchia azienda.

Tutto questo per dire che non ci vogliono progetti faraonici, si può mantenere vivo ciò che c’è nel borgo, che di per sé è un museo a cielo aperto. Adottare dei piccoli accorgimenti che mantengono in vita un’identità locale dal punto di vista architettonico, è un modo per valorizzare questo posto, senza mettere per forza in cantiere milioni di euro.

Per quanto riguarda la tonnara, io nel libro faccio un ragionamento per così dire sfumato. Il recupero della tonnara con attività di ricerca è meritevole, e l’ha salvata dallo sfacelo, ma la chiusura al mondo esterno è una nota negativa. Andrebbe per lo meno ritagliato un percorso, creando una sezione di museo etno-antropologico in cui mettere la barca della tonnara, le foto e i canti che l’hanno caratterizzata”.

Hai iniziato questo progetto editoriale, grazie al ruolo di rais di tuo nonno, hai un aneddoto legato alla sua attività?

“Io l’ho vissuta di riflesso, perché la tonnara chiude nel ‘73 ed io sono nato nel ‘79, l’ho vista nei suoi occhi, nei suoi ricordi e nelle poche fotografie rimaste. I rais non avevano questa autocoscienza, cioè non facevano una riflessione su ciò che stavano vivendo, e non c’era tutto questo folklore che oggi noi riscontriamo.

Posso parlarti di un aneddoto che mi hanno raccontato di recente in una delle presentazioni che ho fatto del libro, perché questo libro suscita un meccanismo del ricordo e quando lo vado a presentare, incontrando le comunità locali, la gente ti approccia perché vuole raccontarti qualche episodio che ha vissuto direttamente.

Una di queste persone mi ha raccontato: "Un giorno che la tonnara era chiusa, tuo nonno pescava con la lenza in piazza e lo invitai a venire a pescare con me in barca. Ad un certo punto, improvvisamente la nebbia ha avvolto la nostra barca e mi sono preoccupato, ma tuo nonno non ha espresso una sola parola.

Si è acceso la pipa, si è messo a prua e con le mani mi dava la direzione. Si è acceso la pipa perché in base alla direzione del fumo sapeva dove doveva andare, guardando anche il sole che si intravedeva nella foschia". Il rais era questo. I Barraco furono una generazione di rais, perché era un mestiere che si tramandava di padre in figlio“.

Ti rivolgo una domanda che esula dall’argomento della nostra intervista. Hai pubblicato di recente delle foto in cui eri in Afganistan. Hai un’esperienza diretta di quella realtà. Cosa ne pensi di quello che sta succedendo oggi in quel territorio?

“Sono stato lì nel 2008 e nel 2010, come civile inviato dall’Unione Europea. Non essendoci più ambasciate che possano rilasciare visti, l’unica scelta è quella di scappare clandestinamente, pagare qualcuno con il rischio che quest’ultimo non ti abbia venduto a qualcun’altro.

Doriana, ora l’Afganistan è un problema morale enorme per l’Occidente, perché ha creato una grande aspettativa che ha deluso, la promessa di ricostruzione e di esportazione della democrazia è fallita miseramente.

Il Presidente Biden in un suo discorso ha dichiarato che erano lì solo per la lotta al terrorismo, allora mi chiedo perché hanno voluto creare uno stato democratico, era meglio che si lasciasse agli afgani la possibilità di autodeterminarsi con le loro strutture politiche tradizionali.

È un paese tribale, in cui il potere è gestito non da gente eletta ma dai cosiddetti capiclan che sono lì per prestigio, per discendenza, per potere economico e decidono all’interno di assemblee che si chiamano jirga, dove si discute di tutto, ma non di fisco o di economia, solo di lotta al nemico esterno.

Oggi i talebani hanno imparato la lezione e non ospiteranno più elementi di al- qaeda, rimarranno dentro i propri confini, metteranno al bando internet e la stampa. L’interesse mediatico durerà solo qualche mese, poi non interesserà più nulla a nessuno, come è successo per la Somalia.

Uno scenario nuovo può essere tracciato dal ruolo della Cina, che confina con loro per pochissimi chilometri, il centro dell’Asia è l’Afghanistan, un grosso hub industriale, commerciale e logistico della Cina.

La Cina è un paese pragmatico e che si è arricchito e progredito in pochi decenni, e avrà un ruolo nella regione nordorientale del confine afgano, la Russia avrà anch’essa un ruolo e non dimentichiamo l’Iran, il Pakistan. L’Afghanistan non sarà lasciato solo, ma ci sarà una regionalizzazione della crisi afgana.

Purtroppo per quanto riguarda la protezione delle donne e dei bambini ci sarà poco da fare, e lo dico con grande rammarico, perché l’Occidente non è riuscita in 20 anni a cambiare un sistema culturale di valori. Quando i talebani entrarono a Kabul, il primo palazzo che hanno occupato è stato l’università, questa è una dichiarazione di guerra al modello culturale che l’Afghanistan libero repubblicano ha cercato in vent’anni di consolidare.

L’islam di quel territorio è il più retrogrado che ci sia al mondo perché si basa sull’analfabetismo, perché c’è su ogni X migliaia di abitanti un Imam indottrinato nelle suole di sharia, che a sua volta strumentalizza il Corano a uso e consumo del potere. Una visione distorta dell’islam che è una religione di pace”.

È stato un vero piacere poter intervistare Gianluca Serra, perché anche se non è uno storico di professione, ha realizzato un lavoro di “ricostruzione dei ricordi” di cui gli siamo profondamente grati. Chi leggerà il libro, ritroverà non solo la nostra storia ma la nostra antica identità, che spesso oggi tendiamo a dimenticare. Non è un semplice viaggio nel tempo, ma è il racconto di memorie sopite, di sapori antichi come il mare.

Posso anticiparvi che Gianluca ha in cantiere un altro progetto editoriale molto importante e inedito, che vi assicuro sarà molto interessante e unico nel suo genere.