CVetrano, avviso del Comune per affidamento servizio di raccolta e recupero degli oli esausti

di: Redazione - del 2021-09-08

(ph. https://www.greenme.it/)

Gli obiettivi dell’ecosostenibilità sono ormai un appannaggio delle politiche ambientali locali e non solo europee e nazionali. In tale ottica, l’amministrazione comunale di Castelvetrano vuole porre in essere un’azione per lo smaltimento dell’olio esausto prodotto nelle cucine, che quotidianamente viene riversato negli impianti fognari come se fosse un rifiuto domestico.

In verità, non è così che andrebbe correttamente smaltito, in quanto dalle fogne, l’olio penetra nel terreno e crea un sottilissimo strato che vieta il naturale processo nutritivo delle piante. Non va dimenticato che l’ultima tappa del viaggio dell’olio nelle fogne è verso i mari e/o i fiumi, con le conseguenze devastanti dovute per fauna, flora e per l’uomo a causa della mancata ossigenazione delle acque.

Per scongiurare e limitare questi scenari, il responsabile della IV direzione, ing.Caime ha firmato una determina (n.d.R. n. 236 del 06.09.21), che prevede la selezione per l’affidamento diretto per 24 mesi, prorogabile di 12 mesi, per il servizio di raccolta, ritiro, trasporto e avvio a recupero degli oli vegetali usati e conferiti dalle utenze domestiche del territorio di Castelvetrano.

L’affidamento, che avverrà inseguito ad un’indagine di mercato (richiesta di offerta economica al rialzo a mezzo avviso pubblico), non avrà costi sulle casse comunali. È previsto che il concessionario versi un corrispettivo calcolato in funzione del maggiore prezzo offerto dai partecipanti al chilogrammo di olio esausto alimentare ritirato.

Presto dunque, saranno rese note le modalità di conferimento per la cittadinanza, in seguito all’individuazione della ditta incaricata.