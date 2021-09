Lettera al Direttore sulla scarsa cura dei centri vaccinali: "Quale immagine diamo ai nostri figli della cosa pubblica?"

di: Redazione - del 2021-09-06

Riceviamo e pubblichiamo una lettera al Direttore giunta in Redazione, da parte di una mamma che lamenta la scarsa cura dell'ambiente circostante diversi centri vaccinali.

"Salve,

le giro queste foto con l'intento di segnalare quanto noi mamme con i nostri figli (la maggior parte neonati) siamo costretti a subire e a vivere per farli vaccinare nella provincia di Trapani. Da Partanna, pur avendo un punto USL, siamo dovuti venire a Castelvetrano.

Oltre a trovare una fila non organizzata e programmata (al di fuori da ogni normativa covid vigente!), ciò che ci ha scosso è l'ambiente che abbiamo trovato (e che troviamo anche a Partanna e in quasi tutti i centri volti alla sanità pubblica come se il tutto fosse normale!!!).

Sul piazzale antistante la sede USL, in piazza M. Di Ungheria, ci hanno accolto: la sporcizia e i rifiuti misti alle erbacce, tra le fughe del pavimento le cicche di sigarette, i sacchi di spazzatura abbandonati al cancello, plastica, cartacce e aiuole in un totale stato di abbandono in cui scorazzavano bimbi incuranti e mamme con neonati.

Mi chiedo: "Quale immagine diamo ai nostri figli della cosa pubblica, dell'ambiente e della nostra terra?! Cosa stiamo lasciando loro?! Quale futuro?!

Ma soprattutto mi chiedo se dei bambini, la maggior parte dei quali neonati, debbano stare in mezzo a tutto ciò per fare un vaccino.

Le chiedo di restare anonima qualora decidesse di pubblicare tale segnalazione. Ma spero che lo faccia per scuotere ormai le tante coscienze assopite che vivono nel nostro territorio".

Grazie a nome di tutte le mamme.