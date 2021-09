Studio di commercialisti di Castelvetrano cerca praticante. Ecco i requisiti richiesti

del 2021-09-08

Studio di commercialisti esperti nella consulenza direzionale e nel controllo di gestione con alta esperienza professionale specializzato in una vasta gamma di servizi per le aziende, avente sede in Castelvetrano, ricerca un/a praticante commercialista da inserire tramite percorso di praticantato, finalizzato al superamento dell'esame da Dottore Commercialista.

In particolare la risorsa supporterà il proprio referente nei processi di:

- analisi e riclassificazione dei bilanci;

- analisi per indici;

- analisi dei costi e margine di contribuzione;

- attività sugli obblighi e sull'adozione degli adeguati assetti organizzativi

- amministrativi prescritti dall'art. 2086 c.c.;

Requisiti minimi sono la laurea triennale o magistrale in Economia. Si richiedono altresì buone capacità relazionali, buona volontà e voglia di apprendere.

L'inquadramento sarà da praticante commercialista ed è previsto un rimborso spese.

Orario lun-ven 9.00 - 13.00. Inviare CV via email al seguente indirizzo email: [email protected]

tel. 3355486859 - 3512688349