Domenica 7 Novembre al via il Mercatino delle pulci. Ancora possibilità di presentare domanda di partecipazione

di: Redazione - del 2021-09-08

Domenica 7 novembre 2021 alle ore 07:00 (e durerà fino alle ore 17:00) nel sistema delle piazze di Castelvetrano ci sarà il primo Mercatino delle pulci, dell’hobbistica e del piccolo antiquariato, che si ripeterà ogni prima domenica del mese, salvo eventuali restrizioni dovute al Covid19.

I privati cittadini e le associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale, che presenteranno domanda, possono allestire uno spazio fino a mq. 12 (dodici) dove potranno scambiare o vendere cose ed oggetti usati.

Fino al 31 dicembre 2021 vige l’esenzione dal pagamento del suolo pubblico (normativa emergenziale Covid-19).

Non si potranno vendere gli oggetto di seguito elencati: piante, fiori e animali; prodotti di igiene personale e cosmesi; prodotti alimentari; armi, materiali esplodenti e combustibili; metalli e pietre preziose; oggetti e opere d’interesse storico e/o archeologico; ricambi di autovetture, motocicli e ciclomotori; attrezzatura ed utensileria da cantiere; materiale riservato ad un pubblico adulto.

Gli interessati ad ottenere uno spazio potranno presentare domanda entro il 22 ottobre 2021. Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune Geom. Giovanni Santo Sciacca tel. 0924/909435 oppure la Sig.ra Giovanna Clemente 0924/909421.

l Consigliere Comunale Marcello Craparotta, promotore in quinta Commissione Consiliare di questa iniziativa, ringrazia tutti i Consiglieri per l’approvazione del regolamento del mercatino e sottolinea l’importanza di questa opportunità per il commercio ed anche per il turismo sottolineando che il riutilizzo degli oggetti concorre al rispetto dell’ambiente.