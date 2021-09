Si è svolto a Gibellina un incontro per favorire lo sviluppo turistico della Valle del Belice

di: Comunicato Stampa - del 2021-09-10

Si è svolto giorno 03 Settembre presso la sala Agorà Leonardo Sciascia a Gibellina l’ incontro per la creazione di una rete Per lo sviluppo turistico della Valle del Belice.

L’amministrazione di Gibellina con Delibera nr 44 del 26/05/2021 ha approvato la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la creazione di una rete per lo sviluppo turistico del territorio della Valle del Belice che vede come attori principali, sia gli enti pubblici che i privati , in particolare dei settori agroalimentare di qualità, operatori turistici, commercio di prossimità , ristorazione ecc.

Durante l’ incontro di animazione territoriale si è illustrato ai partecipanti la possibilità di aderire alla rete e l’opportunità di fare sistema per un rilancio post pandemia .

Nel corso dell’incontro dopo l’apertura dei lavori da parte dell’amministrazione nella persona del sindaco Salvatore Sutera e alla presenza del Vice Sindaco Daniela Pirrello e del Presidente del Consiglio Bonanno Vito , la Therreo srl (promotrice del progetto e del protocollo d’intesa) e l’Associazione Arcadia, che coordina le azioni di animazione sul territorio, hanno provveduto a illustrare gli strumenti operativi (piattaforma informatica, e-commerce territoriale, App. carta dell’ospitalità) che si intendono mettere in campo ai fini della creazione effettiva della rete territoriale su tutto il territorio della valle del Belice.

All’invito dell’amministrazione hanno risposto alcune imprese rappresentative del territorio di Gibellina inerenti i settori interessati, che hanno ascoltato il progetto e condiviso la missione che si vuole portare avanti, attraverso la creazione della rete territoriale.

Per gli operatori che non hanno potuto partecipare basta collegarsi al portale www.meet- lab/turismo oppure alla pagina facebook ove oltre che prendere visone del progetto, è possibile rimanere informati sui successivi incontri programmati sul territorio della Valle del Belice.

Inoltre dal sito sarà possibile scaricare la scheda di adesione al progetto come partner di supporto che non implica nessun onere per la imprese, le quali, attraverso l’adesione, acquisiscono il diritto ad essere informati sui progressi della programmazione territoriale e sulle iniziative produttive e promozionali che saranno programmate sul territorio della Valle del Belice.