Covid, calo dei positivi in Provincia. CVetrano in controtendenza con 4 casi in più

di: Redazione - del 2021-09-08

Reso noto il bollettino da parte dell'Asp di Trapani con i dati aggiornati dei soggetti positivi al Covid-19 ad oggi 8 Settermbre 2021. Totale 2729 (ieri 2865) attuali positivi così suddivisi:

Alcamo 387, Buseto 3, Calatafimi 24, Campobello 123, Castellammare 100, Castelvetrano 286 (ieri 282), Custonaci 31, Erice 174, Favignana 21, Gibellina 17, Marsala 294, Mazara 429, Paceco 46, Pantelleria 126, Partanna 16, Petrosino 30, Poggioreale 1, Salaparuta 4, Salemi 76, S. Vito Lo Capo 27, Santa Ninfa 45, Trapani 390, Valderice 70, Vita 9.

Deceduti: 376. Guariti 15723. Ricoverati in terapia intensiva 7; Ricoverati in terapia non intensiva 70.