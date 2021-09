Ricordi di una biennale di Venezia del 2019 a cura di Gigi Simanella

di: Gigi Simanella - del 2021-09-09

Si sta svolgendo in questi giorni, al Lido di Venezia, la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica giunta oramai alla sua 78^ edizione. Fra i film fuori concorso c’è anche “Ariaferma” del regista Leonardo Di Costanzo. Fra gli interpreti principali Toni Servillo, Silvio Orlando e Fabrizio Ferracane, attore castelvetranese che ha mietuto tanti successi cinematografici e del quale mi sento estremamente orgoglioso d’esserne compaesano.

Nel mio piccolo, e ripeto piccolo, anch’io ho avuto la grande soddisfazione di vedere il mio nome associato, in qualche modo, alla Biennale. È stato il 6 settembre del 2019. In quell’anno uno dei film fuori concorso è stato “Citizen Rosi”, film in 3D della durata di 130 minuti, tradotto anche in inglese e in francese.

La sceneggiatura è stata curata dalla mia amica Anna Migotto. Ho già parlato del nostro incontro a Castelvetrano in un mio articolo pubblicato su questa stessa testata giornalistica il 17 luglio 2018. In collaborazione con la collega Didi Gnocchi e la figlia del grande regista Francesco Rosi, Carolina, famosa attrice, la Migotto ha realizzato questo film documentario sulla vita di Rosi, scomparso nel 2015.

Attraverso alcune immagini dei suoi film più riusciti, da uno dei primi, “Salvatore Giuliano” del 1962, vero “cult” della filmografia italiana, all’ultimo “La trega” del 1997, ha ricostruito tutto il percorso di vita artistico del grande maestro.

Il mio ruolo è stato quello d’accompagnarla nei luoghi della mia città che furono utilizzati da Rosi per girare le scene del suo film su Giuliano. Era stata la stessa Migotto a contattarmi per avere alcune informazioni a lei utili. Aveva saputo, attraverso i mass media, che m’ero occupato del famoso bandito nel mio libro d’esordio “Salvatore Giuliano, morto…o vivo? Un uomo bandito dallo Stato, strumentalizzato dalla politica, annientato dalla mafia”.

Le notizie riportate nel libro sono risultate utilissime per una ricostruzione il più fedele possibile alla realtà. Gli elementi storici che le ho fornito, assolutamente inediti del periodo in cui Rosi è stato ospite a Castelvetrano per girare alcune scene del suo famoso film e assolutamente sconosciuti anche alla stessa figlia, si sono rivelati indispensabili per la realizzazione del film.

Durante la visita al cimitero di Castelvetrano, la regista e il suo tele cameramen personale hanno potuto filmare gli stessi luoghi utilizzati da Rosi per le scene in cui il feretro di Giuliano raggiunse il cimitero. Ho anche fatto filmare la balaustra all’interno del vecchio obitorio, oramai fatiscente e da anni in disuso, che ha ospitato il cadavere, o presunto tale, di Giuliano per l’autopsia, allora effettuata dal dott. Ideale Del Carpio.

Naturalmente siamo stati anche nel cortile Di Maria, nel quale sono state girate le scene del ritrovamento del corpo di Giuliano e in piazza Cappuccini, dove Rosi ha filmato la scena finale del film che ricostruisce l’uccisione di Nitto Minasola.

Anna, per ringraziarmi, mi ha citato nei titoli di coda del film. Per me è stato un grande onore aver potuto, in qualche modo, contribuire alla realizzazione di questo importante film.