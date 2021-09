“Non ero vaccinato, poi il Covid e la paura di non farcela. Vaccinatevi”. L’appello di Lio Nastasi

di: Redazione - del 2021-09-09

Lio Nastasi, stimato impiegato comunale, scettico sull'uso del vaccino ha contratto il Covid e per fortuna lo ha superato dopo il ricovero a Marsala e tante sofferenze. Oggi ha deciso di raccontare la sua esperienza al sol fine di invitare tutti a vaccinarsi.

Riportiamo di seguito la lettera al Direttore che lo stesso ha inviato in Redazione.

"Buonasera Avv. Indelicato, le scrivo queste righe perché, per il bene di tutti, vorrei far conoscere alla nostra comunità, la mia esperienza da ammalato di covid. I primi di agosto ho avuto la febbre, ho capito subito che si trattava di covid e purtroppo ho capito anche che non era una forma leggera.

Poco tempo e mi sono trovato all'ospedale di Marsala bisognoso di cure ma soprattutto di ossigeno che i miei polmoni non producevano più a sufficienza. È inutile dire che un reparto covid non è una vacanza ma bensì luogo di sofferenza e di paura.

Occhi spalancati in direzione del vuoto di chi arriva e non sa quale sarà il proprio destino. Persone di ogni età, anche adolescenti, uniti dallo stesso desiderio, RESPIRARE. Sì, perché il covid ti toglie il respiro nel vero senso della parola.

Grazie a Dio dopo 16 giorni di ricovero e cure da parte di medici e infermieri che chiamerei "angeli" mi sono reso conto di avercela fatta. Sappiate però che non è una fortuna che capita a tutti. Ora a mente un po' più serena mi chiedo: "e se avessi fatto il vaccino?"

Non sono il solo a chiedermelo, insieme a me se lo sono chiesti tutti i 34 pazienti covid del terzo piano, perché oltre alla paura ci accomunava il fatto che nessuno di tutti fosse vaccinato.

Bene, vi saluto con una raccomandazione: "vaccinatevi', evitate l'esperienza dell'ossigeno terapia e degli occhi spalancati in direzione del vuoto.

La salute è un bene prezioso".

F.to Lio Nastasi.