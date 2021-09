Campobello, il Comune ricerca sponsor per le aree verdi. Ecco il modello dell'istanza

di: Redazione - del 2021-09-10

Si rivolge a soggetti privati, ditte individuali, società e associazioni l’avviso dell’ufficio tecnico di Campobello di Mazara per la valorizzazione e la manutenzione di aree verdi pubbliche di proprietà comunale, attraverso sponsor privati con opportuno ritorno pubblicitario di immagine a favore di questi ultimi.

Allegati

Il comune ricerca sponsorizzazioni per migliorare qualitativamente ed esteticamente le aree verdi, che così saranno rivalutate dall’azione del privato, che sarà evidenziato tramite il suo logo, marchio o nome sulle pagine web del comune e i mezzi di comunicazione in genere.

I requisiti richiesti ai fini della partecipazione all’avviso riguardano l’inesistenza della condizione dell’incapacità a contrattare con la P.A, e l’eventuale presenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art.80 d. Lgs 50/2016). Tutti i costi saranno a carico dello sponsor.

L’istanza potrà essere presentata in carta semplice secondo il modello che trovate in allegato, e inviata a mezzo raccomanda A/R, tramite PEC o all’ufficio protocollo brevi manu presso via Vittorio Emanuele 111, al Settore V lavori pubblici e manutenzioni. Per ulteriori informazioni, contattare uno dei seguenti recapiti: 0924 47962 oppure 0924 1917611 da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00.