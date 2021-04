Santa Ninfa: I 75 anni del Consiglio comunale dell'era repubblicana

del 2021-04-22

Il Consiglio comunale di Santa Ninfa, quello istituito a partire dalle prime elezioni democratiche tenutesi il 7 aprile 1946, ha idealmente festeggiato i suoi primi settantacinque anni di vita. La prima seduta dell'organo assembleare si tenne infatti il 15 aprile 1946; seduta dalla quale uscì eletto sindaco (allora non c'era l'elezione diretta del primo cittadino), all'unanimità, il comunista Antonino Borgese. A ricordarlo è stato l'attuale presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, che ha ritenuto doveroso, nel corso dell'ultima riunione del consesso civico, «ricordare quell'evento storico». L'idea di celebrare «le prime elezioni democratiche del Consiglio comunale di Santa Ninfa con un momento commemorativo - ha precisato Ferreri -, si è necessariamente trasformata, a causa della pandemia, in un'occasione sobria ma preziosa per ricordare le persone che col loro impegno hanno contribuito nei decenni alla "edificazione" della nostra cittadina. Con questo ricordo si vuole dare un riconoscimento all'impegno di tutti coloro che hanno dedicato anni al servizio della nostra comunità. Negli anni che vanno dal 1946 ad oggi, si è passati da un'elezione del primo cittadino scelto dagli stessi consiglieri tra i propri membri, all'elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini, con la conseguente modifica del modo di lavorare del Consiglio comunale». Ferreri ha quindi sottolineato «il ruolo importante dell'aula, che ha delle peculiarità legate ad un aspetto fondamentale, ossia alla volontà di portare in seno alle istituzioni le istanze dei cittadini con vero spirito di servizio verso la comunità che si rappresenta». Scorrendo le polverose pagine dei verbali delle sedute consiliari del secondo dopoguerra, custodite nell'archivio storico, Ferreri ha avuto modo di leggere «i tanti nomi di questi settantacinque anni, trovando uomini e anche donne della nostra storia politica cittadina che, pur nella diversità partitica ed ideologica, nel servizio fondamentale che hanno reso alla nostra cittadina, si sono sempre contraddistinti per lo spirito di fare il meglio possibile per tutti i santaninfesi».

l presidente ha poi ricordato l'importantissima presenza, «per quei tempi», di una donna, Francesca Rizzo, che fu la prima donna eletta in Consiglio comunale. «Da questi banchi - ha concluso - sono passati in tanti che poi hanno ricoperto il ruolo di assessore e di sindaco, compreso l'attuale primo citttadino, che ha iniziato il suo impegno politico proprio come consigliere. Insieme a loro, tanti cittadini comuni, che sono tornati alle loro occupazioni al termine del loro impegno politico-istituzionale. Tutti coloro che si sono candidati e hanno ricoperto il ruolo di consigliere, lo hanno fatto per essere al servizio dei cittadini di Santa Ninfa. Per questo vanno ricordati: per il tempo e la passione che hanno dedicato alla nostra Santa Ninfa».