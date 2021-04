(VIDEO) Il Sindaco Alfano e l’On. La Rocca Ruvolo a Face to Face. “Punto Nascite solo sospeso. Tornerà aperto”

di: Redazione - del 2021-04-24

Per il terzo appuntamento di Face to Face, Alessandro Indelicato ha incontrato l’On Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e Presidente della Commissione Salute e Servizi dell’ARS e il sindaco di Castelvetrano Dott. Enzo Alfano.

Questa la dichiarazione dell’Onorevole La Rocca Ruvolo: ”In passato ho sottolineato come fosse un errore chiudere la chirurgia generale a Castelvetrano, non basta far quadrare i conti sulla carta, bisogna guardare alle esigenze del territorio, la stessa cosa vale per il punto nascite, per cardiologia, per il pronoto soccorso e per la terapia intensiva. Come sindaco di uno dei comuni del Belice mi sta a cuore l’ospedale di Castelvetrano, vorrei però dire che nella visita che è stata fatta al presidente Musumeci, i sindaci di Sambuca, Santa Margherita e Menfi non sono stati coinvolti. Vedere le immagini con i presidi per evitare che i camion portassero via le suppellettili, fa molto male. Martedì la Commissione salute uscirà con una risoluzione, che deve essere votata e mandata al governo perché bisogna cambiare l’atto aziendale. Sono certa che se il presidente Musumeci ha preso degli impegni li rispetterà”.

Aggiunge il Sindaco Alfano: ”Le manifestazioni così come i tavoli istituzionali hanno convinto il governo regionale dell’oggettività della protesta. Sul punto nascite si sono già espressi sia il Commissario straordinario che il presidente Musumeci, il punto nascite è soltanto sospeso e tornerà ad essere aperto in un ambiente sano e sicuro”.