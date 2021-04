"L'abbandono in spiaggia a Triscina di un bidè e l'amarezza di una triste scoperta..."

del 2021-04-26

Continua senza soluzione di continuità l'abbandono di rifiuti nella borgata di Triscina. Abbandonare i rifiuti è ricordiamo un reato anche in spiaggia, esattamente come in strada.

"Che dire: giudicate voi Spiaggia di Triscina. Non esistono aggettivi per definire questa inciviltà. Su circa 6 km di spiaggia invidiata per la sua bellezza, scrive una lettrice, viene vandalizzata da chi ha buttato in spiaggia un bidè e tanto vetro e anche bottiglie tra la strada 105 e la strada 125 è veramente da incivili.

Stiamo vivendo un periodo veramente difficile specialmente il nostro paese ma se ognuno di noi facesse la differenziata nel modo giusto senza inquinare le nostre spiagge, che sappiamo benissimo sono il nostro biglietto da visita nei confronti del turismo, tutto andrebbe nel migliore dei modi, invece alla fine continuando così perdiamo tutto e tutti per colpa delle persone senza un minimo di buon senso. Rispettiamo la nostra terra".

L’abbandono dei rifiuti sembra essere un fenomeno difficile da contrastare. Nonostante le sanzioni più o meno pesanti attivate nei vari comuni, fototrappole, inviti a comportarsi da cittadini rispettosi della legalità e dell’ambiente, il fenomeno sembra ancora molto preoccupante.

La soluzione richiederebbe una nuova consapevolezza di tutti gli attori in gioco, cittadini, turisti, esercizi commerciali, operatori turistici, amministrazioni locali e regionali, con l’obiettivo comune di mettere in campo comportamenti virtuosi, buone pratiche di comunità, laboratori territoriali, regolamenti e azioni sinergiche e coordinate, per la riduzione di queste segnalazioni che sono un pugno allo stomaco per chi ama il territorio.