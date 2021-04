Oggi a CVetrano l’inaugurazione di SGN Auto grazie a due giovani fratelli imprenditori

del 2021-04-25

Oggi alle 19,30 a Castelvetrano si inaugura una nuova attività imprenditoriale grazie ai due fratelli Dario e Gianvito Signorello.Ad aprire i battenti sarà SGN auto, vasto salone di auto nuove e usate con garanzia e possibilità di finanziamento secondo le esigenze del cliente. SGN auto offre anche la possibilità del noleggio delle vetture.

Un usato sicuro di auto di media e grossa cilindrata e la vendita di modelli anche su ordinazione sono alcuni dei servizi che verranno offerti oltre alla consulenza.

Ai fratelli Dario e Gianvito un augurio sincero per la nuova attività che troverete in via Caracci,angolo via XX Settembre a Castelvetrano.