Nuova attività nel Sistema delle Piazze dopo il bando del Comune. Soddisfazione del Movimento 5 Stelle

di: Redazione - del 2021-04-23

In foto: Il sistema delle piazze a Castelvetrano

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Castelvetrano con un post sui social hanno comunicato l'apertura di una nuova attività nel Sistema delle Piazze.

"A seguito dell'istituzione di un bando fortemente voluto dal nostro gruppo consiliare e dall'amministrazione, che ha visto mettere a reddito i locali di proprietà del comune presenti nel sistema delle piazze, il 14 Aprile si è provveduto presso gli Uffici Comunali all’apertura delle buste pervenute contenenti l’offerta per la partecipazione di detto bando.

La ditta “Lo Bello Sonia” che ha partecipato al Bando è risultata l'aggiudicataria del locale nr. 3. Ancora oggi siamo in tempo di pandemia, e se in un periodo così maledettamente complicato c’è chi è pronto a scommettere sul Sistema delle Piazze, sull'apertura di una nuova attività commerciale, a noi può trasmettere soltanto ottimismo e non possiamo fare altro che congratularci con la ditta Lo Bello auspicando che possa essere pioniera per altre attività che credono fortemente ad una ripresa economica e che investano nel nostro territorio.

Ed è per questo motivo che noi Consiglieri Comunali del Movimento 5 Stelle sproneremo nuovamente l’Amministrazione affinché a stretto giro di posta ripubblichi un Bando per gli altri locali rimasti non assegnati, al fine di dare una seconda possibilità ad eventuali indecisi o un’altra chance a chi non era a conoscenza del bando.

Ma soprattutto per non lasciare da sola chi, come noi, crede nella possibilità di tornare a breve ad una "vita normale" investendo anche sul Centro Storico cuore pulsante di Castelvetrano. Congratulazioni Sonia Lo Bello".