Oggi dalle 10 in diretta su Cnews.it "Face to Face" con il Sindaco Alfano e l'On.Margherita Ruvolo Presidente Commissione Ars

del 2021-04-23

Al via in diretta dalle ore 10 la terza puntata di “Face to Face”, la nuova rubrica lanciata da Castelvetranonews.it e condotta da Alessandro Indelicato.

Ospiti dell'appuntamento saranno il Sindaco di Castelvetrano, Dott. Enzo Alfano e il Sindaco di Montevago On. Margherita Ruvolo Presidente anche della Commissione Ars.

Tra i temi trattati ,la questione legata all'Ospedale di Castelvetrano con le ultime novità a seguito degli ultimi incontri avvenuti tra i nostri ospiti, il Commissario dell'Asp Dott. Zappalà e il Presidente Musumeci.