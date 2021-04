Giovane castelvetranese in tv a Guess My Age vince premio in gettoni d'oro

di: Redazione - del 2021-04-29

Vito Federico Curseri, castelvetranese di 23 anni è stato il protagonista del programma Guess My Age, condotto da Enrico Papi su canale 8, nella puntata andata in onda il 27 Aprile.

Il ragazzo, ha confidato alla nostra Redazione di aver deciso di partecipare alla trasmissione spinto dalla voglia di fare un’esperienza nuova e dalla curiosità di andare in televisione per la prima volta.

La puntata è stata registrata a Milano e Vito ha raccontato che inizialmente aveva fatto il provino con la sorella, poiché il programma prevedeva una coppia di giocatori, ma poi la Redazione gli ha affiancato una Vip.

Abbiamo raggiunto telefonicamente il ragazzo per saperne di più.

Come è andata la puntata?

"Bene, ho vinto soltanto un bonus di 500€ in gettoni d'oro per aver indovinato l'età di un concorrente, però al gioco finale ho perso".

Che emozioni hai provato?

"È stavo davvero emozionante partecipare a questo programma, sono entrato in un mondo completamente nuovo, un'esperienza bellissima che rifarei volentieri. Ero tesissimo durante la puntata, ma mi hanno detto in molti che sono stato bravo a nasconderlo".

Come sei riuscito a essere selezionato?

"Ho mandato un' email alla redazione di Guess My Age dopo un mesetto circa mi hanno contattato sul cellulare per concordare il provino via Skype. Dopo il provino mi hanno detto che avrei registrato la puntata con una Vip, io ho confermato e sono partito per Milano".