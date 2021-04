Trapani, aperitivo vista mare al tramonto. Chiuso locale per violazione delle misure anti covid 19

di: Comunicato Stampa - del 2021-04-26

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno intensificato i controlli con l’impiego di diversi equipaggi dedicati al rispetto delle normative anti contagio Covid- 19. I Carabinieri della Stazione di Erice con l’ausilio dei colleghi della Stazione di Borgo Annunziata, nel tardo pomeriggio di sabato, durante l’espletamento del servizio, hanno notato davanti un’attività commerciale sul lungomare della città, in zona Pizzolungo, una gran quantità di auto parcheggiate nei pressi di bar ed esercizi commerciali dediti alla ristorazione.

Visto l’orario, il più consono alla consumazione di aperitivi, i Carabinieri decidevano di entrare all’interno per verificare la presenza di avventori nel locale tra l’altro già sanzionato ad inizio mese in quanto sorpreso con clienti intenti a consumare al bancone.

I dubbi dei militari operanti risultavano fondati in quanto seduti ai tavoli vi erano 12 persone che in violazione delle attuali norme anticontagio consumavano l’aperitivo vista mare al tramonto. Scattavano le sanzioni amministrative per gli avventori mentre, vista la recidività del soggetto si provvedeva alla chiusura del locale per 5 giorni.

Comunicato stampa Comando Provinciale Carabinieri di Trapani.