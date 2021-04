Donati dalla Vetranoshop TRER alla “Capuana-Pardo” 32 contenitori per la raccolta differenziata

del 2021-04-27

L’azienda castelvetranese Vetranoshop TRER ha donato 32 contenitori per la raccolta differenziata all’Istituto Comprensivo “Capuana – Pardo” che saranno posizionati in punti strategici di tutti i plessi scolastici, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, che permetteranno un ulteriore migliore conferimento dei rifiuti prodotti nell’ambito scolastico.

La famiglia Radosta Chinzi, del centro Vetranoshop TRER, esprime così in modo concreto, solidarietà e vicinanza alle scuole su un tema così importante come quello del corretto conferimento dei rifiuti, con la fornitura di attrezzature utili in tal senso.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’azienda Vetranoshop TRER, scaturisce da una percentuale delle vendite dei prodotti scolastici della stagione tutt’ora in corso, destinata al fine di supportare le scuole, con questo piccolo gesto, a migliorare ulteriormente il costante trend positivo della raccolta differenziata di Castelvetrano; fondamentale in questo l’apporto del Comune e l’informazione da parte della società di gestione rifiuti alla cittadinanza.

La scelta dell’Istituto Comprensivo “Capuana – Pardo” di Castelvetrano non è casuale per via del notevole impegno profuso dalla dirigente Vania Stallone che, grazie anche a tutto il personale scolastico, in un anno particolarmente difficile, è riuscita a dare continuità e ha garantito il corretto svolgimento della scuola, dopo una complessa riorganizzazione didattica messa a punto a causa della pandemia da Covid-19 ancora in atto.