Il lettore scrive: "A distanza di un anno numeri civici via delle Tamerici ancora sbagliati. Comune intervenga"

di: Redazione - del 2021-04-29

Qualche mese fa vi avevamo pubblicato la segnalazione del lettore Peppe Pantaleo, il quale si era rivolto alla Redazione per segnalare l’ordine errato con cui erano stati apposti i numeri civici, in via della Tamerici a Castelvetrano. ( clicca qui per leggere l'articolo ).

Adesso, dopo parecchio tempo, lo stesso Peppe Pantaleo ha contattato nuovamente la nostra Redazione per denunciare che il problema non è stato risolto. Queste le sue parole:

"Nel Giugno del 2020 veniva da voi pubblicato un articolo sui numeri civici completamente sballati in via delle Tamerici a Castelvetrano. A distanza di quasi un anno da quella data nulla è cambiato e nessuno degli incaricati del comune ha provveduto a fare un sopralluogo per intervenire.

Da segnalare che molti residenti si sono visti recapitare degli avvisi di pagamento riferiti a tasse che il comune rivendica, dovute dal 2015 e che nelle medesime lettere si specifica che tali notifiche risalgono a 5 anni fa.

In realtà la maggioranza di tali atti sono stati ricevuti per la prima volta soltanto adesso. Ad oggi i portalettere ed altri addetti ai lavori (corrieri) non si danno pace ogni qualvolta tentano una consegna.

Vi chiedo di ripubblicare un articolo dove si faccia appello al comune o a chi di dovere per intervenire e sanare tale disservizio che ormai si ripete da anni".