Come iniziare una relazione dopo i 40 anni

di: Luca Beni - del 2021-04-27

(ph. www.pixabay.com)

Checché se ne dica, una volta superati gli anta gli equilibri iniziano a cambiare, e raggiunti i quaranta un uomo è tanto lontano dal se stesso ventenne quanto una farfalla dal bruco che fu. Iniziare una relazione nuova a questa età non è quindi scontato e nemmeno semplice, ed ancora meno lo è quando per capricci della vita ci si ritrova a dover ricominciare dopo la fine di un rapporto stabile.

Se ti ritrovi in una situazione come quella appena descritta, allora questo articolo ti risulterà molto utile. Ecco alcune regole d’oro per sopravvivere alle relazioni dopo i 40 anni.

Lascia andare il tuo passato Tutto quello che hai imparato sui rapporti, gli schiaffi subiti e le ammaccature riportate è bene che resti confinato ai ricordi delle tue vecchie storie. Spesso ci affanniamo col voler imparare da ogni rapporto fallito, vogliamo trarne a tutti i costi una regola basica di comportamento per non ricascare nella stessa situazione, ma il sommarsi di regole crea un problema ancora più grave. La perdita della spontaneità. Poi non ti lamentare se nei tuoi rapporti non riesci più a trovarlo quel fuoco di gioventù, che tanto caratterizzava le tue storie da ventenne.

Come incontrare donne mature Se ti stai chiedendo dove siano finite le donne della tua età, la risposta è che le trovi tutte online. Già perché a 40 anni anche le donne si sono già costruite una vita piena, che ha poco spazio per le uscite da sole in discoteca, o nei soliti punti di ritrovo che frequentavi da ragazzo.

Adesso ci sono davvero tantissimi siti di incontri, cominciando dai più generalisti finendo con portali specializzati, per aiutare gli utenti nella ricerca della relazione che vorrebbero. Esiste un universo di siti destinati agli incontri con mature , si caratterizzano per l’interfaccia semplice e comunità molto attive. Trovare donne mature non sarà più un problema.

Come conquistare il cuore di un uomo adulto A 20 anni la seduzione è tutta incentrata sulla fisicità, ma ai 40 le cose sono diverse. Di certo non è stata raggiunta la pace dei sensi, ma un certo equilibrio e la capacità di dominarli sì. Bisogna quindi puntare su altre cose, quelle che da ragazzi non si sa ancora apprezzare ma che da adulti diventano invece centrali.

Parlo della sincerità, la capacità di far gioco di squadra, il saper essere felici con poco. Queste sono le cose che dopo i quaranta rapiscono il cuore per non restituirlo più.

Gestisci le tue aspettative L’aspettativa è la madre di tutte le delusioni, non permetterle di dominarti. Se seguendo il mio consiglio ti iscriverai ad un sito per appuntamenti, senza dubbio incontrerai persone interessanti ed indimenticabili, ma non tutte saranno all'altezza delle tue aspettative. Assicurati che ciò che ti aspetti dagli altri sia ragionevole.

Per approfondire l’argomento ti suggerisco un articolo davvero ben scritto, che affronta il tema dell’aspettativa con grande chiarezza e lucidità.

Sentiti libero di essere te stesso Arrivato a questa età ormai avrai sicuramente imparato a conoscerti , sai da dove vieni, dove vai, ma soprattutto sai cosa vuoi. Non ha senso fingere di essere diversi per conquistare l’amore di qualcuno. Per di più i siti per appuntamenti differiscono dagli incontri tradizionali proprio per il gran numero di contatti potenziali, se tenti l’approccio con chi non ti dovesse apprezzare così come sei, conviene lasciar perdere e provarci con un altro piuttosto che incaponirsi a piacere per forza.

Non credo che ci sia condanna peggiore che dover indossare una maschera a vita perché il tuo amore lo hai conquistato fingendo di essere qualcun altro.