"Incomprensibile qualsiasi iniziativa di depotenziamento Ospedale CVetrano". Interrogazione dell'On. Fava

di: Redazione - del 2021-04-27

L'on. Claudio Fava, Deputato Regionale e Segretario Gruppo Parlamentare Misto, ha presentato un'interrogazione, in merito alla situazione di criticità registrata presso la struttura ospedaliera Vittorio Emanuele II di Castelvetrano.

Di seguito il testo dell'interrogazione:

All’assessore per la salute

premesso che:

Da tempo risulta un’attività di progressiva dismissione della struttura ospedaliera Vittorio Emanuele II di Castelvetrano;

A conferma di tale intendimento si registra la chiusura del punto nascite della struttura ed il trasferimento del personale e delle apparecchiature presso il PO di Mazara del Vallo;

Tale opera di dismissione, attualmente in corso, risulta essere stata intrapresa senza nessun coinvolgimento della cittadinanza del comprensorio che fa riferimento alla struttura di Castelvetrano e senza adeguato coinvolgimento delle autorità locali;

Ritenuto che

Appare incomprensibile qualsiasi iniziativa mirante al depotenziamento di strutture sanitarie in una delicata fase di contrasto alla pandemia da covid19;

Tale situazione sanitaria dovrebbe prevedere, piuttosto, il potenziamento dei servizi in tutto il territorio regionale;

Il trasferimento delle strutture e del personale da Castelvetrano a Mazara, a giudizio dello scrivente, dimostra un processo in atto di dismissione di reparti e strutture con un saldo complessivo per l’offerta sanitaria regionale pari a zero poiché anche il rafforzamento di Mazara altro non è che una mera redistribuzione di risorse e macchinari già esistenti;

Considerato che:

Non appare rinviabile un processo di ammodernamento e potenziamento integrale dell’offerta sanitaria regionale che non può verificarsi con la meri trasloco e ridistribuzione di risorse esistenti che, per di più, impoveriscono taluni territori della regione;

Per sapere

Quali siano gli intendimenti dell’assessorato in merito alla struttura ospedaliera di Castelvetrano “Vittorio Emanuele II”;

Quali iniziative siano state intraprese per informare la popolazione e le autorità locali in merito al processo di migrazione di personale, servizi e strutture;

Se non si ritenga grave qualsiasi operazione di impoverimento dell’offerta sanitaria territoriale;

Palermo 23 aprile 2021

On. Claudio Fava