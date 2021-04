"Cerco un giovane per insegnare il mio mestiere. Non pensate solo al posto fisso". L'appello di Enzo Zancana

di: Redazione - del 2021-04-28

"A.A.A. cedo il mio lavoro e la mia esperienza". Enzo Zancana ci scherza magari un po' di sopra ma dopo una vita a lavorare ad aggiustare motori elettrici, elettropompe, anche motorini di avviamento delle vecchie Fiat, pur essendo andato in pensione, aver cresciuto figli e mantenuto la famiglia molto dignitosamente, non sa staccarsi dalla sua officina da qualche anno ubicata nella via Cesare Battista cui è molto legato.

"A 14 anni - dice Enzo Zancana - ho cominciato a lavorare ancora con i calzoncini corti e andavo “a picciotto”, si diceva cosi, da lu zu Pino Risalvato, il mio maestro, che come molti ricordano aveva l’officina nella via Pantaleo. Poi nel 1984 ho preso le redini dell’officina".

"Un lavoro che ho sempre fatto con passione e che rifarei se dovessi rinascere. Il mio rammarico -continua Enzo Zancana- è di non essere riuscito a trovare un giovane che possa imparare e avere anche una buona clientela che ancora, ho visto, non passa giorno senza che mi chiamano. Ho 69 anni e sono in pensione dal 2016.

Spesso guardo i miei attrezzi, i motorini accatastati, la mia storia è in quei vecchi e logori motorini dell’acqua. Non c’è nulla di difficile in questo lavoro, solo la volontà di apprendere e metterci sempre il cuore in quello che si fa”.

Tre figli tutti sistemati di cui Enzo Zancana va fiero: ”Nella mia famiglia l’educazione e le regole di vita che ho imparato dai miei genitori, le ho trasmesso ai miei figli che sono sicuro ne faranno tesoro, un dna a costo zero".

I ricordi di Enzo Zancana vanno indietro nel tempo, quando l’officina del suo datore di lavoro "lu Zu Pino Risalvato" era anche una sorta di circolo, dove spesso si riunivano amici a parlare del più e del meno, di fatti, di politica e di pettegolezzi che non mancavano mai, altri tempi, adesso si va troppo in fretta.

"L’appello che faccio alle nuove leve è quello di non pensare al posto fisso, perché ognuno con le sue capacità, se messe a fuoco, può riuscire a lavorare e a guadagnare. Io ho lavorato sempre con privati ma anche con ditte del settore che non mi facevano mai mancare il lavoro”.

E allora, chi ne vorrà sapere di più può contattare direttamente Enzo Zancana al 340/9261884, potrebbe essere il vostro prossimo lavoro.