(VIDEO) CVetrano, lancio di sassi in via Tagliata. “Vetri rotti e pericoli”. Denuncia di un cittadino

di: Redazione - del 2021-04-30

Questa mattina il nostro Direttore Avv. Elio Indelicato ha incontrato Massimo Lucentini, il quale vuole denunciare un fatto spiacevole che accade da qualche tempo.

Questa la sua dichiarazione: “Ci troviamo in via Tagliata e dal Parco delle Rimembranze dei ragazzini tirano delle pietre sulla strada e sul prospetto dei nostri magazzini. Le case che si trovano qui sono costrette a tenere i battenti chiusi perché già hanno infranto il vetro di una finestra.

I due pilastri fondamentali della nostra società, famiglia e scuola sono falliti. I figli spesso sono lasciati a sé stessi, noi, invece, siamo figli degli “zoccoli volanti” e delle bacchette dei maestri, oggi i genitori minacciano gli insegnanti e il ruolo di insegnante fallisce”.

Poi aggiunge: ”Anche questa strada, una delle vie principali è abbandonata, la scerbatura è una mera illusione, inoltre è il tempio della velocità. Paghiamo per i disservizi e di chi sia la colpa non si sa. Eravamo la città degli ulivi e non lo siamo più. Chi investe più a Castelvetrano e Selinunte? Abbiamo un Parco archeologico dimenticato, i custodi potrebbero essere impiegati in modo più proficuo”.