Diciottenne violentata da 4 giovani, Castiglione: "Non c’è posto a Campobello per gente del genere"

del 2021-04-29

Dopo la notizia dell'arresto di quattro giovani campobellesi (due sono andati in carcere, gli altri ai domiciliari) accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di una 18enne, arrivano le prime dichiarazioni del Sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione:

"Non c’è posto a Campobello per gente del genere. Dopo pochi giorni dalla notizia dell’arresto di un boss mafioso per abusi su minori, la nostra comunità viene nuovamente scossa da un altro terribile fatto, che non può che destare sdegno, costernazione, sconforto. Quattro ragazzi sono stati arrestati, stamattina, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 18enne del nostro Comune.

Nel rivolgere un ringraziamento ai Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine che hanno svolto le indagini e che, in entrambi i casi, sono riusciti a portare alla luce questi inquietanti episodi, esprimo ferma condanna nei confronti di azioni tanto esecrabili e che non possono e non devono lasciarci indifferenti, imponendo una seria e profonda riflessione alla società tutta, dalle famiglie, alla scuola alle istituzioni, sulla grave e preoccupante deriva che stiamo vivendo e sull’importante questione della formazione e dell’educazione dei nostri giovani".