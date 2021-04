Scoperti alcuni autolavaggi abusivi a CVetrano. Chiuse alcune attività

del 2021-04-29

Controlli serrati in provincia e a Castelvetrano da parte delle Forze dell'Ordine. Chiusi parecchi autolavaggi, alcuni del tutto abusivi, per illecito smaltimento delle acque. Un' operazione che si concluderà tra qualche giorno e che non è stata fatta dalla Polizia Municipale come qualcuno aveva sostenuto.

Sono stati posti sotto sequestro alcuni autolavaggi, non quelli self service. Prossimamente verranno resi noti i dati dell'operazione.