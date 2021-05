Il Comune di Castelvetrano celebra la Croce rossa italiana verso la giornata mondiale dell’8 maggio: bandiera e palazzo comunale

del 2021-05-03

L’8 maggio è per tradizione, in tutto il mondo, la giornata nella quale si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari. Il sindaco Enzo Alfano ha ringraziato tutti coloro che si impegnano nel volontariato.

L'esposizione della bandiera è un doveroso riconoscimento al grande lavoro svolto dalla Croce Rossa, soprattutto in questo ultimo difficile anno di pandemia.

Questa mattina il Presidente, insieme ad un gruppo di volontari, ha donato al Sindaco la bandiera che sarà esposta per tutta la settimana sulla facciata del Palazzo Comunale di Castelvetrano in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa prevista per l’8 maggio, anniversario del fondatore Henry Dunant.