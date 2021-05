del 2021-05-03

Max Casa, marchio nazionale leader nei prodotti per la casa, apre a Castelvetrano.

Mercoledì 5 maggio, alle ore 9:30, sarà inaugurato il nuovo punto vendita di Castelvetrano, il primo in provincia di Trapani e per l’occasione sono previste per i clienti tante promozioni.

Oltre 500 mq. di grande qualità e convenienza, in Via dei Templi Polo Commerciale accanto al Conad.