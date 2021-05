Come corteggiare una donna adulta

di: Luca Beni - del 2021-05-04

(ph. www.pixabay.com)

Avere a che fare con una donna adulta è, ovviamente, diverso che dover corteggiare una ragazza o una ventenne, ma per chi vuole provare a fare incontri cougar e avere successo anche con donne più grandi, ci sono alcuni modi per evitare di fare brutta figura e rovinare subito ogni speranza di successo. Bisogna sempre tenere conto che ogni donna è diversa e che non è detto che una strategia funzioni per tutte, ma seguire alcuni consigli vi renderà la vita più semplice e aumenterà le possibilità di successo.

Trasuda fiducia Si sa, essere sicuri di sé fa sempre colpo, non importa l’età della persona da conquistare, soprattutto se siete uomini. Una donna solitamente cerca sicurezza e non un uomo da accudire come un bambino. Ovviamente questo non significa essere duri e senza sentimenti, ma evitare di essere troppo timidi, impacciati e indecisi.

Una donna più grande e adulta poi avrà probabilmente già avuto esperienza con uomini e sarà più facilmente concentrata su altre cose nella sua vita. Non starà cercando una storia romantica da romanzo rosa liceale, ma qualcuno in grado di starle dietro e che non tema di avere a che fare con una partner con un po’ di carattere.

Dimostrare di avere fiducia in sé è più facile di quanto non si possa immaginare. Basta evitare di farsi troppe domande e provare a buttarsi di tanto in tanto, evitando di essere eccessivamente arroganti. Anche ammettere di aver sbagliato, infatti, dimostra di essere abbastanza fiduciosi in sé da essere consapevoli di non essere perfetti e potersi migliorare.

Alcuni piccoli segnali di grande impatto sono la capacità di essere i primi a proporre qualcosa, parlare con sicurezza, evitare di farsi interrompere e non prendersela per sciocchezze.

Concentrati sui vantaggi dell'interlocutore Il miglior modo per fare colpo su qualcuno è essere consapevoli delle sue qualità e farglielo sapere. Allo stesso modo è altrettanto importante mettere in luce cosa ci potrebbe guadagnare una donna adulta a stare con un uomo più giovane.

Cosa siete in grado voi di fare per lei e perché dovrebbe interessarsi a voi invece che a qualcuno della sua età? In cosa sareste compatibili o potreste aiutarvi a vicenda, accrescendo l’uno le capacità dell’altra e viceversa?

Non si tratta di essere uno spot pubblicitario, non stai provando a vendere una macchina, ma far vedere a una persona che l’apprezzi e che sei consapevole di tutte le sue qualità e di come queste si combinino bene con le tue.

Ricordate: viviamo in un mondo in cui un uomo con una donna più giovane è la norma, ma il contrario invece è considerato ancora spesso assurdo. Una relazione del genere spesso viene schernita e presa in giro anche da amici e parenti, anche per questo è importante mettere in luce tutti i lati positivi che potrebbe avere la donna in questione. Deve essere sicura che ne valga la pena.

Stupisci l'interlocutore con la tua indipendenza Volete cercare una donna adulta perché volete qualcuno che si prenda cura di voi? Allora è una pessima idea. Una persona adulta di base cercherà un altro adulto con cui avere una storia, qualcuno che sia indipendente e su cui poter contare in caso di bisogno, non un ragazzino da mantenere e a cui dover spiegare come si usa la lavastoviglie.

Dimostratevi capaci di prendervi cura di voi stessi e che siete effettivamente qualcuno in grado di gestire la sua vita. Fate capire alla donna che volete corteggiare che non sarete un peso alla sua vita, ma la renderete felice. Dimostrate di sapervela cavare da soli, non chiedete consigli ingenui sul funzionamento delle cose di casa ed evitate di essere eccessivamente infantili. Non significa essere seri e senza senso dell’umorismo, ma basta non comportarsi come adolescenti senza un minimo senso del mondo circostante.

Il consiglio migliore che si possa dare comunque rimane uno: imparate a conoscere la persona che volete conquistare e poi mettete in mostra tutte le vostre qualità. Affascinatela, senza pretendere di fare colpo subito: prendetevi il tempo necessario per riuscire a far breccia nel cuore di una donna.