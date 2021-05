Difficile trasferta oggi per la Folgore contro la Nissa. Segui la diretta su Cnews.it

del 2021-05-02

Oggi alle 16,30 al Pian del Lago di Caltanissetta la Folgore, priva di Bono e del giovane Bertolino che ha subito un brutto infortunio al ginocchio durante la gara interna con il Mazara, affronterà la Nissa che vuole recitare la parte di protagonista in questo torneo. Mister Signorello potrà contare sul rientro di Sami e non si esclude il debutto di un altro giovane nel reparto difensivo.

L’allenatore spera di poter portare un risultato positivo anche se giocare una terza gara in una settimana non giova si rossoneri che hanno iniziato la preparazione in ritardo rispetto agli avversari. La gara sarà trasmessa sulla nostra pagina Facebook a partire dalle 16,30.