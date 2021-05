di: Redazione - del 2021-05-03

Continua la corsa contro gli incivili a Castelvetrano, anche la piazza Benedetto Croce, sede di una scuola primaria, è stata ripulita dagli operai della Sager di concerto con il nucleo di Polizia Municipale.

Sicuramente è in programma l'istallazione di telecamere per cercare di beccare chi si ostina a far diventare le strade vere discariche.